Lille : ASL Airlines France lance trois nouvelles lignes vers l’Algérie

La ligne Lille – Béjaïa sera assurée à raison de 2 vols par semaine à compter du 26 juin (lundi, mercredi en juillet et en août - lundi, jeudi le reste de la saison).



Les liaisons Lille – Tlemcen et Lille - Sétif seront opérées une fois par semaine respectivement à compter du 28 juin (mercredi) et du 30 juin (vendredi).



Les vols seront opérés en Boeing 737-300, - 700 et - 800 (respectivement de 147 et 186 sièges).