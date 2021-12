Lufthansa CityLine reliera Rennes à Francfort

Lufthansa Group renforce sa présence en Bretagne. Le groupe lancera une nouvelle liaison aérienne entre Rennes et Francfort (Allemagne) à partir du 3 mai 2021.



L'avion qui effectuera les vols est un Bombardier CRJ900 de 90 places, exploité par Lufthansa CityLine (CL).



La ligne sera opérée à raison de 3 vols hebdomadaires.



Le hub Lufthansa de Francfort dispose d'un réseau de 150 destinations internationales d’affaires et de loisirs vers l’Europe, l’Afrique, les Amériques et les Caraïbes, l’Asie et le Moyen-Orient.