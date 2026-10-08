Lux Collective accélère son expansion dans le monde [ABO]

Ce sont d'ambitieuses perspectives de développement que The Lux Collective a détaillé, en septembre, en marge de l'IFTM, lors d'un petit déjeuner organisé autour de Véronique Berthier, Vice Presidente, Sales & Marketing Europe, et Paul Mulcahy, Chief Commercial Officer.
Actuellement, ce groupe hôtelier de luxe fondé à l'île Maurice et basé à Singapour, exploite quatre marques haut de gamme : Lux*, Salt, Tamassa et Socio.
Il affiche déjà 15 établissements en exploitation - "chacun a sa personnalité", a rappelé Paul Mulcahy - et 1 678 clés, mais plus de 18 adresses supplémentaires sont dans le pipeline et vont arriver à partir de 2027.
Pour se développer hors de ses bases mauriciennes et réunionnaises, où il est propriétaire des murs, le groupe privilégie les contrats de management, plus rapides à déployer, a souligné Paul Mulcahy. Si des opportunités se présentent, TLC n'exclut cependant pas des acquisitions.
Si, très clairement, The Lux Collective (TLC) accélère son expansion dans le monde, cela ne l'empêche, en parallèle, ni d'afficher une position prudente sur l'intelligence artificielle - l'IA doit servir les équipes, sans se substituer à la relation humaine qui est le cœur de l'expérience de luxe -, ni, bien sûr, de consolider ses acquis.
Ainsi, deux resorts historiques du groupe TLC dans l'Océan Indien bénéficieront sous peu d'une rénovation et entameront une montée en gamme.
A Maurice, le LUX* Le Morne fermera du 1er mai au 31 octobre 2027, pour rénover ses parties communes et ajouter des villas avec piscine privée. L'établissement verra, de surcroît, arriver 7 nouvelles villas début février 2028.
A La Réunion, le LUX* Saint Gilles, ouvert depuis 1999, lancera une rénovation d'ampleur au deuxième trimestre 2027, le groupe étant devenu propriétaire du foncier. L'établissement (174 chambres réparties sur 23 villas) restera cependant ouvert, les travaux se faisant villa par villa.
Actuellement, ce groupe hôtelier de luxe fondé à l'île Maurice et basé à Singapour, exploite quatre marques haut de gamme : Lux*, Salt, Tamassa et Socio.
Il affiche déjà 15 établissements en exploitation - "chacun a sa personnalité", a rappelé Paul Mulcahy - et 1 678 clés, mais plus de 18 adresses supplémentaires sont dans le pipeline et vont arriver à partir de 2027.
Pour se développer hors de ses bases mauriciennes et réunionnaises, où il est propriétaire des murs, le groupe privilégie les contrats de management, plus rapides à déployer, a souligné Paul Mulcahy. Si des opportunités se présentent, TLC n'exclut cependant pas des acquisitions.
Si, très clairement, The Lux Collective (TLC) accélère son expansion dans le monde, cela ne l'empêche, en parallèle, ni d'afficher une position prudente sur l'intelligence artificielle - l'IA doit servir les équipes, sans se substituer à la relation humaine qui est le cœur de l'expérience de luxe -, ni, bien sûr, de consolider ses acquis.
Ainsi, deux resorts historiques du groupe TLC dans l'Océan Indien bénéficieront sous peu d'une rénovation et entameront une montée en gamme.
A Maurice, le LUX* Le Morne fermera du 1er mai au 31 octobre 2027, pour rénover ses parties communes et ajouter des villas avec piscine privée. L'établissement verra, de surcroît, arriver 7 nouvelles villas début février 2028.
A La Réunion, le LUX* Saint Gilles, ouvert depuis 1999, lancera une rénovation d'ampleur au deuxième trimestre 2027, le groupe étant devenu propriétaire du foncier. L'établissement (174 chambres réparties sur 23 villas) restera cependant ouvert, les travaux se faisant villa par villa.
Une première implantation au Rwanda qui en annonce d'autres
LUX Lake Kivu et SALT of Akagera ont marqué, en juin 2026, l'arrivée des marques LUX* et SALT au Rwanda - Photo : The Lux Collective*
Question développement, The Lux Collective a fait son entrée au Rwanda à la mi-juin 2026 avec deux adresses reprises en gestion et repositionnées pour atteindre ses standards de service.
Le tout nouveau LUX* Lake Kivu est implanté à Karongi, dans l'ouest du pays. Ce cinq étoiles dispose de 14 suites et villas avec vue sur le lac Kivu et les collines environnantes. "Un emplacement fabuleux", a souligné Paul Mulcahy, signalant que les vaches qui nagent dans l'eau du lac pour aller pâturer d'un îlot à l'autre sont l'une des "activités phare" du lieu.
Par ailleurs, SALT of Akagera est devenu la première adresse safari de la marque SALT. Situé au bord du lac Ihema, au sein du parc national de l'Akagera réputé abriter les "Big Five" ainsi que l'une des plus importantes zones humides protégées d'Afrique centrale, ce lodge compte 60 chambres.
A priori, ces deux adresses sont les premières étapes d'un parcours touristique intégré que TLC ambitionne de construire à l'échelle du Rwanda.
A terme, le groupe pourrait compter cinq hôtels répartis dans les principales destinations touristiques du pays, notamment près du Parc des Volcans et de la forêt de Nyungwe, et donc capables d'offrir des expériences complémentaires à ses clients.
Cependant, les trois hôtels supplémentaires (LUX Volcanoes, LUX Nyungwe et LUX* Akagera**) envisagés seraient des "greenfield developments". "Le propriétaire (des deux premiers hôtels) a des projets de développement", a glissé, au passage, Paul Mulcahy.
Le tout nouveau LUX* Lake Kivu est implanté à Karongi, dans l'ouest du pays. Ce cinq étoiles dispose de 14 suites et villas avec vue sur le lac Kivu et les collines environnantes. "Un emplacement fabuleux", a souligné Paul Mulcahy, signalant que les vaches qui nagent dans l'eau du lac pour aller pâturer d'un îlot à l'autre sont l'une des "activités phare" du lieu.
Par ailleurs, SALT of Akagera est devenu la première adresse safari de la marque SALT. Situé au bord du lac Ihema, au sein du parc national de l'Akagera réputé abriter les "Big Five" ainsi que l'une des plus importantes zones humides protégées d'Afrique centrale, ce lodge compte 60 chambres.
A priori, ces deux adresses sont les premières étapes d'un parcours touristique intégré que TLC ambitionne de construire à l'échelle du Rwanda.
A terme, le groupe pourrait compter cinq hôtels répartis dans les principales destinations touristiques du pays, notamment près du Parc des Volcans et de la forêt de Nyungwe, et donc capables d'offrir des expériences complémentaires à ses clients.
Cependant, les trois hôtels supplémentaires (LUX Volcanoes, LUX Nyungwe et LUX* Akagera**) envisagés seraient des "greenfield developments". "Le propriétaire (des deux premiers hôtels) a des projets de développement", a glissé, au passage, Paul Mulcahy.
Une vague d'ouvertures étalées jusqu'en 2030
Le LUX* On the Bund offrira une vue époustouflante sur la skyline de Shanghai - Photo : The Lux Collective
Par ailleurs, lors du petit déjeuner, les responsables du groupe TLC ont annoncé une vague d'ouvertures étalées jusqu'en 2030, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.
En Chine, pour commencer. Le LUX* On the Bund qui offrira une vue époustouflante sur la skyline et sera doté d'une marina, doit ouvrir à Shanghai au deuxième trimestre 2027. Il sera suivi du LUX* Guangzhou en 2028 puis, fin 2028, du Salt of Mount Siguniang, dans le Sichuan.
Le Moyen-Orient, lui, verra arriver au quatrième trimestre 2027 deux adresses dans l'émirat de Sharjah : le LUX* Al Bridi et le LUX* Khorfakkan qui sera le premier établissement du groupe spécifiquement dédié au bien-être, Sharjah étant un émirat sans alcool.
Début 2029, le programme de résidences de marque Elire Managed by LUX* sera fin prêt à Dubaï.
Enfin, en 2030, le Socio By The Lux Collective arrivera à Oman.
En Chine, pour commencer. Le LUX* On the Bund qui offrira une vue époustouflante sur la skyline et sera doté d'une marina, doit ouvrir à Shanghai au deuxième trimestre 2027. Il sera suivi du LUX* Guangzhou en 2028 puis, fin 2028, du Salt of Mount Siguniang, dans le Sichuan.
Le Moyen-Orient, lui, verra arriver au quatrième trimestre 2027 deux adresses dans l'émirat de Sharjah : le LUX* Al Bridi et le LUX* Khorfakkan qui sera le premier établissement du groupe spécifiquement dédié au bien-être, Sharjah étant un émirat sans alcool.
Début 2029, le programme de résidences de marque Elire Managed by LUX* sera fin prêt à Dubaï.
Enfin, en 2030, le Socio By The Lux Collective arrivera à Oman.
Une année 2028 particulièrement fastueuse
LUX* Xinii Victoria Falls ouvrira à quelques kilomètres seulement des spectaculaires chutes Victoria, au Zimbabwe - Photo : The Lux Collective
Entretemps, l'année 2028 sera particulièrement faste, avec l'arrivée des lodges LUX* Xinii Mababe au Botswana et LUX* Xinii Victoria Falls au Zimbabwe : ces deux établissements compteront, chacun, 24 clés, avec une architecture inspirée des paniers des pêcheurs de l’Okavango.
La même année est aussi annoncé le Socio Tribeca à Maurice, le LuxNam* Phu Quoc au Vietnam (où ce sera le premier resort sur pilotis).
Est également prévue en 2028 l'ouverture du SALT of Virgin Beach (84 chambres) à Karangasem, à l’est de Bali (Indonésie), sur la côte donnant sur l’océan Indien et le mont Agung. Cet établissement y sera développé avec une forte dimension environnementale, en parfaite cohérence avec le concept SALT, tout comme le SALT of Mount Siguniang, dans le Sichuan.
La même année est aussi annoncé le Socio Tribeca à Maurice, le LuxNam* Phu Quoc au Vietnam (où ce sera le premier resort sur pilotis).
Est également prévue en 2028 l'ouverture du SALT of Virgin Beach (84 chambres) à Karangasem, à l’est de Bali (Indonésie), sur la côte donnant sur l’océan Indien et le mont Agung. Cet établissement y sera développé avec une forte dimension environnementale, en parfaite cohérence avec le concept SALT, tout comme le SALT of Mount Siguniang, dans le Sichuan.
Un puissant engagement environnemental
Sur la côte est de Bali, le SALT of Virgin Beach sera particulièrement cohérent avec la promesse de sa marque - Photo : The Lux Collective
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"La marque SALT est promise à un grand avenir", a glissé au passage Paul Mulcahy.
Cette marque, rappelons-le, repose sur une approche profondément ancrée dans la nature, les communautés locales, l’artisanat, la durabilité, le voyage responsable.
Cependant, c'est tout le groupe TLC qui revendique d'importants engagements environnementaux. A ce propos, Véronique Berthier, vice-présidente Sales & Marketing, a rappelé que le programme de développement durable emblématique du groupe, Tread Lightly, lancé en 2011 et renforcé en 2019, s'applique aux différentes marques et propriétés de The Lux Collective.
Reposant une contribution volontaire de 1€ par nuitée, ce programme a déjà réuni plus d'un million d'euros et financé dix projets de compensation carbone en Afrique et en Asie.
Le groupe TLC revendique aussi l'élimination totale du gaspillage alimentaire depuis 2018, avec une redistribution des invendus à des écoles et des orphelinats.
Par ailleurs, au LUX* South Ari Atoll, aux Maldives, des panneaux solaires installés en mer couvriraient déjà plus de 30% des besoins énergétiques.
Cette marque, rappelons-le, repose sur une approche profondément ancrée dans la nature, les communautés locales, l’artisanat, la durabilité, le voyage responsable.
Cependant, c'est tout le groupe TLC qui revendique d'importants engagements environnementaux. A ce propos, Véronique Berthier, vice-présidente Sales & Marketing, a rappelé que le programme de développement durable emblématique du groupe, Tread Lightly, lancé en 2011 et renforcé en 2019, s'applique aux différentes marques et propriétés de The Lux Collective.
Reposant une contribution volontaire de 1€ par nuitée, ce programme a déjà réuni plus d'un million d'euros et financé dix projets de compensation carbone en Afrique et en Asie.
Le groupe TLC revendique aussi l'élimination totale du gaspillage alimentaire depuis 2018, avec une redistribution des invendus à des écoles et des orphelinats.
Par ailleurs, au LUX* South Ari Atoll, aux Maldives, des panneaux solaires installés en mer couvriraient déjà plus de 30% des besoins énergétiques.
Publié par Paula Boyer Journaliste LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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