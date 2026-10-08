Lux Collective accélère son expansion dans le monde [ABO]

Par ailleurs, lors du petit déjeuner, les responsables du groupe TLC ont annoncé une vague d'ouvertures étalées jusqu'en 2030, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.



En Chine, pour commencer. Le LUX* On the Bund qui offrira une vue époustouflante sur la skyline et sera doté d'une marina, doit ouvrir à Shanghai au deuxième trimestre 2027. Il sera suivi du LUX* Guangzhou en 2028 puis, fin 2028, du Salt of Mount Siguniang, dans le Sichuan.



Le Moyen-Orient, lui, verra arriver au quatrième trimestre 2027 deux adresses dans l'émirat de Sharjah : le LUX* Al Bridi et le LUX* Khorfakkan qui sera le premier établissement du groupe spécifiquement dédié au bien-être, Sharjah étant un émirat sans alcool.



Début 2029, le programme de résidences de marque Elire Managed by LUX* sera fin prêt à Dubaï.



Enfin, en 2030, le Socio By The Lux Collective arrivera à Oman.