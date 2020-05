Lyon Aéroport : le trafic repart le 8 juin vers 11 destinations avec Air France

A Lyon Aéroport, cette reprise se fera, dans le respect des autorisations gouvernementales de déplacement, à partir du 8 juin, avec la reprise des vols Air France vers 11 destinations :



• A partir du 8 juin : Nantes, Bordeaux, Toulouse

• A partir du 15 juin : Brest, Biarritz, Caen, Lille, Nice, Rennes et Strasbourg

• A partir du 22 juin : Pau



Chaque destination sera desservie 3 fois par semaine les lundis, vendredis et dimanches. L’ensemble des mesures sanitaires mises en place par Air France est consultable sur www.airfrance.fr



Twin Jet annonce aussi la reprise des vols, 2 fois par semaine, vers Zurich (mercredi et jeudi) et Stuttgart (mardi et jeudi) à partir du 15 juin.



Mobilisé sans interruption ces dernières semaines, notamment pour le transport de soignants et de matériel médical, Lyon Aéroport poursuit, avec la reprise du trafic passagers, sa mission au service du territoire et de ses habitants.