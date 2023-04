MICE : les fortes ambitions de Kactus en Europe ! 🔑

« On s’est tous rendu compte que le télétravail devenait la norme, qu’il y avait de nouvelles attentes côté collaborateurs… On observe également des phénomènes de réduction de surface de bureaux, l’événementiel à jouer un rôle de reconnaissance des collaborateurs et maintenant c’est un moyen d’organiser le travail. Ça devient stratégique pour les sociétés pour faire vivre la culture de l’entreprise »

Au sein du Business Travel, le MICE est apparu pour certains comme étant la locomotive de la reprise post covid-19.En effet, le monde du travail a connu de grandes transformations,, affirme Arnaud Katz, CEO de Kactus, plateforme de réservation de lieux et de séminaires, fruit de la récente fusion de deux acteurs du MICE Bird Office & Kactus. Fini donc le pic de reprise post covid, pour le CEO de Kactus, le MICE se développe et c’est fait pour durer !Dans ce contexte, quel est le petit plus de Kactus ?explique Arnaud Katz.Concrètement ?, précise-t-il.La rapidité de réponse est un point fort de Kactus. D’ailleurs, précise le CEO de Kactus qui compte aujourd’huiUn chat interne est à disposition des utilisateurs pour entrer en contact avec les prestataires. Kactus compte également une équipe d’experts en évènementiel prêts à accompagner les clients et partenaires dans la construction de l’événement.