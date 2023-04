MSC Croisières GNL : essais en mer pour le MSC Euribia

a passé avec brio ses essais intensifs en haute mer, sur une période de quatre jours dans l’océan Atlantique

une œuvre d’art sur-mesure qui couvrira l’intégralité de la coque

Le second navire MSC Croisières au Gaz Naturel Liquéfié . (GNL), MSC Euribia, "" a indiqué la compagnie de croisières dans un communiqué.Construit aux Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, le nouveau navire - 22e de la flotte - sera officiellement livré à la compagnie le 31 mai.Il pourra accueillir jusqu'à 6.327 passager et sera baptisé le 8 juin à Copenhague, au Danemark, avant de débuter saLes croisières de 7 nuits seront programmées au départ de Kiel (Allemagne) et de Copenhague (Danemark), vers les fjords norvégiens, notamment Geiranger, Ålesund et Flaam.La silhouette de ce navire sera également innovante, avec "" et conçue par l'artiste graphiste allemand Alex Flämig