MSC Croisières accueillera en 2021 le MSC Seashore son plus long navire

Il comportera 6 piscines avec davantage d’espace, dont une nouvelle piscine à débordement et deux nouveaux bains à remous, et une vaste promenade de 540 mètres de long au bord de l'eau.Après une saison inaugurale en Méditerranée, le MSC Seashore se rendra à Miami en novembre 2021 pour naviguer dans les Caraïbes.Le MSC Seashore rend hommage à New York, qui en tant que destination représente la découverte et la culture, et est au cœur de l'expérience client MSC Croisières.En tant que tels, les caractéristiques de conception, les espaces publics et les noms des lieux sont inspirés de la ville métropolitaine des États-Unis.