MSC Croisières : du changement pour le programme de fidélité MSC Voyagers Club

Le programme de fidélité est gratuit. L’adhésion se fait auprès d’un agent de voyages ou directement sur le site internet MSC Croisières.



Il compte cinq niveaux d’adhésion - Welcome, Classic, Silver, Gold et Diamond - qui permettent tous de cumuler des points. Les avantages évoluent avec le nombre de points.



A noter également que MSC Croisières a lancé une nouvelle promotion pour l’été 2022, exclusivement réservée aux membres MSC Voyagers Club.



Toute réservation effectuée avant le 30 juin 2022, pour un départ avant le 30 octobre 2022, bénéficie, en plus de la remise de 5% habituelle, d’un supplément de 700 points bonus et d’un crédit à bord de 50€ par personne.



" Les points supplémentaires sont crédités avant le départ, permettant ainsi aux membres d’atteindre le prochain niveau d’adhésion plus rapidement et de bénéficier de tous leurs avantages au plus vite ", précise la compagnie.