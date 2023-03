MSC Croisières forme ses officiers pour réduire les risques de collision avec les baleines

MSC Croisières va mettre en place un programme de formation et de sensibilisation pour ses officiers de pont, afin de réduire les risques de collision des navires avec des baleines, des dauphins ou des marsouins dans les océans du monde entier.



Les officiers de pont du MSC Bellissima sont les premiers à bénéficier de ce programme de formation en ligne, mis en place avec ORCA, une association caritative dédiée à la protection du milieu marin.



Ce navire a été choisi pour la phase pilote de cette formation car son itinéraire actuel traverse le sanctuaire de Pelagos, une zone maritime de 87.500 km2 sur 2.022 km de littoral, abritant de nombreuses espèces marines.



" L’objectif est de sensibiliser et de former l’équipage de la timonerie afin de lui permettre de reconnaître les mammifères marins croisés en mer et de déployer les actions nécessaires pour éviter les collisions ", précise MSC dans un communiqué.