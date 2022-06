MSC Croisières positionne 15 navires en Méditerranée cet été

Le MSC Bellissima est un navire de la classe Meraviglia, construit aux Chantiers de l’Atlantique à Saint- Nazaire et lancé en 2019.



Il dispose de 12 restaurants et plus de 20 bars et salons, notamment un restaurant de spécialités françaises « L'Atelier Bistrot » et la chocolaterie du chef pâtissier Jean-Philippe Maury.



Le Bellissima est équipé d'un MSC Yacht Club, et propose des suites sur 3 ponts, des installations privées (restaurant, bar, piscine, solarium) et un service de majordome 24 heures sur 24.



Au total, la compagnie offre 10 types de cabines différentes pour tous les goûts et tous les budgets.