MSC Croisières suspend ses croisières en Méditerranée

MSC Croisières a annoncé la suspension temporaire des croisières du MSC Grandiosa et le report à janvier 2021 de la reprise des opérations du MSC Magnifica.



Ces décisions font suite aux nouvelles mesures instaurées par le gouvernement italien pendant les fêtes de fin d’année.



Afin de contrôler la circulation du virus dans le pays, la circulation des résidents dans le pays sera restreinte, plus uniquement d’une région à l’autre, mais désormais entre les villes et villages. Ces mesures s'appliqueront aux résidents italiens entre le 21 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.



Ces dernières limitent également la possibilité pour les résidents étrangers de voyager vers et à travers l'Italie.



Ces décisions ont ainsi entrainé l'annulation de trois futures croisières du MSC Grandiosa et trois départs du MSC Magnifica. Le MSC Grandiosa suspendra temporairement ses rotations de 7 nuits le 20 décembre à Gênes, en Italie. Le navire reprendra ensuite ses croisières en Méditerranée occidentale le 10 janvier 2021 au départ de Gênes.