MSC Croisières : un 2e navire, le MSC Magnifica a pris la mer au départ de Gênes

Le MSC Magnifica a quitté le port de Gênes le 19 octobre 2020 et est désormais le deuxième navire MSC Croisières à accueillir à nouveau des passagers depuis le redémarrage des opérations en août dernier.



Il a entamé un voyage de 10 nuits à la découverte de la Méditerranée occidentale et orientale avec des escales prévues au port de Livourne pour visiter Florence et Pise, Messine en Sicile, Le Pirée pour découvrir Athènes, Katakolon pour Olympia, La Valette à Malte, et Civitavecchia pour Rome, avant de retourner à Gênes.



Le MSC Magnifica proposera six croisières en Méditerranée avant la fin de l'année, comprenant notamment une croisière de Noël de 8 nuits qui partira de Gênes le 18 décembre.



Il s’agit du deuxième navire de la compagnie à mettre en œuvre le protocole complet de santé et de sécurité pour éviter la propagation du covid-19.