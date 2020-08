MSC Croisières : une "éventuelle" reprise des croisières en Méditerranée dès le mois d'août ?

Après l'Italie, Gianni Onorato et Patrick Pourbaix, respectivement PDG et patron France Benelux de MSC Croisières, s'exprimeront ce mardi en milieu d'après midi, pour présenter le nouveau protocole sanitaire et ses mesures.



La condition sinequanone pour un redémarrage des croisières de la compagnie cet été.



L'armateur a travaillé en étroite collaboration avec les différentes autorités des pays où les navires de la Compagnie feront escale pour développer un protocole complet.



"Un groupe de travail dédié, avec la contribution et le soutien de grands experts médicaux externes, a développé un protocole robuste avec de nouvelles procédures opérationnelles spécifiques à MSC Croisières, indique un communiqué. Des procédures qui vont au-delà des actuelles directives régionales et nationales."