Madère, "l'île aux fleurs", avec DTravel DMC, votre réceptif au Portugal

Funchal :



Explorez Funchal, capitale vibrante et riche en histoire. Connue pour sa beauté naturelle et son climat doux, cette ville possède un centre historique très riche en histoire, dominé par la Sé (Cathédrale do Funchal), vieille d'un siècle, et le "Mercado dos Lavradores" (marché des agriculteurs), dominé par les couleurs, les arômes et les saveurs des fruits tropicaux de l'île.



Ne manquez pas de goûter " l'espetada madérienne », plat traditionnel de brochettes de viande grillées, le célèbre "Bolo do Caco", ce pain plat cuit dans la pierre de lave, accompagné d'une variété de beurres aromatisés, et la "Poncha", la boisson traditionnelle de l'île.

Le jardin botanique est incontournable pour découvrir plus de 2000 plantes exotiques de tous les continents.