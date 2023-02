Maldives : Siyam World 5* lance le premier Jet Pack sous-marin

Situé dans l'atoll de Noonu, à environ 40 minutes en hydravion de l'aéroport international de Velana, Siyam World 5* se décrit comme un Resort "pas comme les autres" en offrant « un monde de possibilités » pour découvrir les richesses naturelles des Maldives.



Il propose 18 catégories d'hébergement, allant de 89 à 3 000 m2, dont des villas de luxe et des suites de plage avec piscine, des résidences de plage et des villas sur l'eau avec toboggan.



Les clients de Siyam World ont à leur disposition plus d'une douzaine de restaurants et de bars. La formule haut de gamme WOW! tout compris comprend une sélection d'activités de bien-être et de remise en forme, d'excursions, de sports nautiques, d'activités pour enfants et adolescents, etc.



Fondé en 1990 par Ahmed Siyam Mohamed qui en est le président, le groupe hôtelier Sun Siyam Resorts possède et gère désormais cinq îles-hôtels de luxe aux Maldives et un resort de plage sur la côte est du Sri Lanka.