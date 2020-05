Destination peu impactée par la pandémie de Covid-19 du fait de son insularité (* 611 cas diagnostiqués : 6 décès, 485 guéris et120 convalescents), Malte se prépare à la reprise du tourisme.En attendant la réouverture des frontières et la reprise des vols internationaux, la destination s’organise localement et se prépare déjà à réaccueillir des visiteurs.Dans cette optique, les autorités maltaises ont développé une série de, entrés en vigueur le 22 mai dernier. Ils s’appliquent à tout établissement recevant du public, comme les hôtels, les restaurants, les piscines, les bases nautiques, les plages, et tout espace récréatif extérieur.Les critères sanitaires à respecter sont scrupuleusement listés dans des grilles d’évaluation.