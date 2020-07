Marc Rochet (Air Caraïbes et French Bee) : "Le prix des billets va chuter considérablement !"

Alors que les charges flambent et les ventes se font timides, les équipes dirigeantes doivent se fixer un but ultime : réduire les coûts.



" Les prix des billets vont chuter considérablement, car prix du pétrole en baisse et moins de clients. Nous devons nous adapter pour accompagner les clients. "



En mai, French Bee et Air Caraïbes ont fait neuf avec les "Accords de performance collective (APC) ". Objectif : baisser les salaires de 10%. En échange le transporteur garde tout le monde.



Une fois allégé, il est plus facile d'aborder la dernière phase de la crise, à savoir s'adapter à un nouvel environnement, jusque-là totalement inconnu.



Avec un maître mot bien connu des agences de voyages.



" Les populations auront moins envie de voyager, le tout avec des contraintes sanitaires et économiques. Il faut s'adapter et surtout être flexible,sans cela nous n'y arriverons pas, " prophétise Marc Rochet.



Il sera sans doute nécessaire que les compagnies comme les tour-opérateurs, deviennent acteurs de la question des tests PCR.



Aujourd'hui pour partir en Outre-mer, dans les trois destinations (Guadeloupe, Martinique et Réunion), il existe trois papiers différents, sans oublier de se faire tester.



" Les laboratoires sont tous saturés (test PCR) et je peux vous dire que si vous devez prendre l'avion un lundi ou un mardi, vous n'aurez pas le test avant. "



Depuis Air Caraïbes et French Bee ont pris les devants en signant un partenariat avec un laboratoire.



Et aussi en installant sur place un dispositif pour tester les voyageurs directement sur le site de l'Aéroport d'Orly.



" J'ai mis 14 jours pour avoir l'autorisation de planter la tente. Tout ça a été d'une complexité inouïe et pour le client, c'est illisible. Je suis inquiet pour ça. "



La flexibilité sera donc le nerf de la guerre pour l'ensemble de l'industrie et même pour IATA.