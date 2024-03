Marion Bertrand (Aux portes du Monde) : "Notre profession est règlementée et doit le rester" 🔑

J’ai créé l’agence de voyages Aux Portes du Monde en 2011, à Ruffec (Charente).



Notre clientèle est composée de jeunes actifs. L’agence a enregistré un chiffre d’affaires de plus de deux millions d’euros en 2023.



Nous sommes trois au sein de l’agence. Chaque mois, l’une de nous part en éductour.



Nous avons une expertise de terrain forte. C’est ma philosophie et c’est parfois ce qu’il manque à la profession. J’en suis convaincue : quand un vendeur a vécu la destination, a senti, a goûté, visité, s’est fondu dans la population et qu’il en parle avec le cœur, la vente est assurée à 90%.



Je suis en train de créer une seconde entreprise dans l’événementiel. J’ai fait l’acquisition d’un domaine pour y organiser des événements pour entreprises et particuliers avec hébergement insolite sur place. Cela répond à un besoin du territoire. Nous souhaitons toucher une clientèle au niveau national.

En 2011, nous sortions du Printemps Arabe et je n’avais pas d’expérience en agence de voyages. A 22 ans, on vit dans l’ignorance et on a beaucoup de culot. Sans ça, je ne serai pas là aujourd’hui.Créer l’entreprise n’a pas été une difficulté, mais j’ai perdu du temps et eu quelques casseroles. Je n’ai pas forcément été bien orientée sur des choix stratégiques, j’ai été mal accompagnée au niveau comptable et juridique.Je me suis formée rapidement. Un an après la création, j’étais rejoint par Marie, conseillère voyages expérimentée, qui m’a beaucoup appris. Je l’ai récemment nommée chef d’agence pour pouvoir me concentrer sur mon projet évènementiel.Le fait de partir d’une page blanche m’a permis de créer la philosophie de l’entreprise par rapport à la demande.Je n’avais aucun a priori, ni acquis, c’est ce qui a fait fonctionner la boîte telle qu’elle est aujourd’hui.