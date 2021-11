Maroc, Afrique Australe : "le moral n'est pas bon" selon René-Marc Chikli (SETO)

J’ai l’impression que nous avons une deuxième chance. Nous sommes à l'aube d'une reprise, nous sentons des frémissements. Nous reprenons à partir de maintenant une séquence dynamique.

Nous ne pouvons pas dire que le moral est bon. Tout cela va avoir un impact sur les mois qui vont suivre,

Il y a un peu plus d'un mois, le tourisme se réunissait pour la 1ère fois depuis un an et demi.Les sourires étaient sur tous les visages, avec en plus la joie d'engranger des nouvelles réservations à la pelle. Et Valérie Boned, la secrétaire générale des EDV de résumer l'état d'esprit.Puis les Etats-Unis ont rouvert, Maurice a suivi... jusqu'à ce que la machine s'enraye une nouvelle fois. La 5e vague a déferlé sur l'Europe de l'Est, avant de frapper l'Ouest du continent. L'Europe est de nouveau l'épicentre des contaminations.Face à cette situation, les mesures coercitives à l'encontre des voyageurs ont refait leur apparition et maintenant, à l'image du Maroc, les destinations ferment." souffle un René-Marc Chikli lancé dans l'opération rapatriement des voyageurs français présents au Maroc.