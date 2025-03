Maroc : TUI dévoile son 500e projet hôtelier

Le tourisme reste un marché en croissance avec un potentiel énorme. Nous nous concentrons sur l'expansion de notre segment Holiday Experiences et sur la création d'expériences de voyage mémorables pour nos clients

Le nouveau TUI Magic Life Agadir offre à nos clients une nouvelle expérience de vacances exclusive dans une destination en plein essor.

Comme pour tous nos projets hôteliers, la durabilité est au cœur de la planification de ce nouveau club à Agadir, car elle fait partie intégrante de l'ADN de TUI.

Le TUI Magic Life Agadir marque l'entrée de la marque sur le marché marocain. Ce complexe tout compris sera situé sur la côte atlantique et, avec son climat doux toute l'année, plus de 300 jours de soleil par an et huit kilomètres de plage de sable, offre des conditions idéales pour les amateurs de sports de plage et de sports nautiques.