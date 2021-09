Maroc : le Rallye-Raid Aïcha des Gazelles entre dans le vif du sujet !

Attention, qui dit oued, dit sable

Profitez de cette étape pour apprendre

On se retrouve ce soir, enfin j’espère

Mercredi 22 septembre 2021 s’est déroulé le prologue du Rallye-Raid Aïcha des Gazelles : petite étape de mise en jambe pour les gazelles, 3 CP ( check point ), appelés aussi balises, à trouver et à valider idéalement sur 42 km en 3h de temps … les cartes topographiques ont été distribuées et les navigatrices tirent leurs points.Premier briefing et premières consignes du directeur sportif : «», prévient Ludo qui encourage les équipages : «».Pas le temps de traîner, les Gazelles sont attendues sur la ligne de départ. «», conclut le directeur sportif. Ça donne le ton :)Le prologue ne rentre pas dans le classement maisPremière surprise de cette 30ème édition annoncée par Dominique Serra, la créatrice du Rallye, un tirage au sort effectué chaque jour permettra à deux équipages de profiterNous espérons que nos gazelles Armelle et Yolande puissent en profiter une nuit !Suivez le Rallye en live sur le suivi sur carte ici et écrivez à nos gazelles pour les soutenir via la site officiel du Rallye !