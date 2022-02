Voyage Maroc : voici les nouvelles conditions d'entrée !

si au bout de six mois après la deuxième dose de vaccin anti-Covid-19, son détenteur ne se fait pas à nouveau vacciner, il deviendra obsolète.

la réalisation de tests PCR pour des groupes de voyageurs de manière aléatoire dès leur arrivée. Ces derniers seront informés des résultats ultérieurement.

Selon le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, le dispositif est décrit de la manière suivante "A noter aussi que le Maroc et l'Union européenne ont signé un accord de reconnaissance, permettant une interopérabilité des pass sanitaires et vaccinaux, selon Maroc Hebdo. Cette procédure facilite la libre circulation des personnes vaccinées au Maroc au sein de l’Union. Ce qui est vrai dans un sens l'est aussi dans l'autre.Une fois arrivée à bon port, les voyageurs seront tous testés, via des tests rapides.Puis, comme le stipule l'Agence Marocaine de Presse, il sera procédé "Concernant cette dernière disposition, tous les équipements et des moyens humains, sanitaires, sécuritaires et administratifs nécessaires pour la réussite de ces opérations seront déployés.Dans le nouveau protocole,Cette dernière mesure parait être optionnelle et une éventualité, sans doute en cas de reprise de l'épidémie.