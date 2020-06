Marvilla Parks : la nouvelle marque de Homair Vacances

Alors que le top départ de la saison estivale dans les campings en France a été donné par le Premier Ministre Edouard Philippe le 28 mai 2020 à l’occasion de la Conférence de Presse sur la 2nde phase du déconfinement, Homair Vacances dévoile son tout nouveau concept de campings-villages sous l’enseigne Marvilla Parks.



7000 hébergements sont disponibles sur 30 campings labellisés.



Ces derniers indiquent un communiqué proposeront "une palette riche d’activités sportives, de bien-être, musicales et culturelles pour toute la famille ainsi que des équipements et installations de dernière génération notamment en matière de parcs aquatiques.



Des services hôteliers à la carte seront également mis à la disposition des vacanciers sur chaque destination."



« Avec Marvilla Parks, notre ambition est de proposer à chaque vacancier une expérience réellement différente. L’accueil, l’animation, les installations, les hébergements… chaque pièce du puzzle a été intégralement repensée pour créer ce fameux effet « waouh » qui fera la différence. » explique Quentin Schaepelynck, Directeur Général Homair Vacances



Marvilla Parks devient ainsi la nouvelle marque d’opérateur de campings en propre d’Homair Vacances, qui propose par ailleurs une centaine de destinations complémentaires dans toute l’Europe et sera le distributeur privilégié des campings Marvilla Parks sur le territoire français.