Méribel : quelles activités pour les fêtes de fin d'année ?

Centre Équestre : 04 57 37 17 21 & www.coeurequestremeribel.com Cœur Équestre : 04 57 37 17 21 // Attelages Molinas : 06 03 55 20 89Explor GamesDirection la Réserve Naturelle du Plan de Tuéda et le forêt de l’Altiport pour des balades à pieds ou en raquettes à travers des paysages magnifiques. Pour les amateurs de, c’est sur le secteur de l’Altiport que ça se passe avec un tracé dédié, etpour ceux qui veulent la jouer comme Fourcade. Pour le. Un itinéraire vert de 2,7 km sur la piste du Blanchot (400m D+), et un itinéraire rouge de 2,2 km sur la piste de l’Aigle (530m D+). La pratique du ski de fond et du ski de randonnée se fera sur ces espaces exclusivement de 9h00 à 16h30. Vous pourrez également emprunter les sentiers piétons qui vous emmèneront à travers les différents villages et hameaux de Méribel pour découvrir son histoire et son patrimoines.ESF : 04 79 08 60 31 & www.esf-meribel.com Prosneige : 0 4 79 00 36 46 & https://fr.prosneige.fr