Mesdames et Messieurs les pilotes, reparlez-nous encore, svp ! 🔑

Et lĂ je dis : "Mesdames et messieurs les pilotes, parlez-nous !". Ne renoncez pas Ă nous faire tourner la tĂŞte vers les paysages uniques que peut procurer ce moyen de transport Ă nul autre pareil.



Même si, suivant le siège occupé, tout le monde ne peut pas en profiter, vous ferez des heureux. Vous contribuerez aussi et c’est utile par les temps qui courent, à remettre de la majesté dans le voyage aérien.



Au loin ou sous les ailes, tout le monde ne sait pas forcément de quel site de quelle ville il s’agit. Si cela est possible, n’hésitez pas à préciser ce qui défile en dessous.



Voyez par exemple le petit vol Brest – Paris CDG :



Par beau temps et sur la droite il devrait être obligatoire d’indiquer après une vingtaine de minutes de vol, le Mont-Saint-Michel, et là -bas les remparts de Saint-Malo avec, devant, cet îlot qu’on peut distinguer, celui du Grand Bé, tombeau de Chateaubriand, classé au titre des monuments historiques et éternellement tourné vers la mer...



Et moi si j’étais pilote je ferais passer par le biais du public adress (le micro pour parler aux passagers) cette belle citation de Flaubert :



« Il dormira là -dessous, la tête tournée vers la mer ; dans ce sépulcre bâti sur un écueil, son immortalité sera comme fut sa vie, déserte des autres et entourée d'orages. ». Cadeau !