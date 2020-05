Mesures sanitaires : The Orangers Beach Resort certifié Bureau Veritas

The Orangers Beach Resort & Bungalows et The Orangers Garden Villas & Bungalows à Hammamet en Tunisie ont obtenu une certification « Site Compliance with WHO guidelines » délivrée par Bureau Veritas concernant la conformité aux mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.



" Le schéma mis en place vise à vérifier que nos hôtels ont correctement mis en oeuvre les normes de sécurité et procédures d'hygiène et de désinfection dans chacune des unités " explique un communiqué de presse.



Mourad Khechine, Président Directeur Général du groupe Les Orangers commente : « Nous sommes prêts à rouvrir nos hôtels dès lors que les personnes pourront se déplacer et voyager. (...) La certification de Bureau Veritas atteste que nos nouveaux processus et l'adaptation des espaces respectent les mesures de santé et de sécurité les plus strictes et les normes internationales les plus exigeantes. Ce sera un facteur clé pour fonctionner dans l'ère post-COVID-19. »