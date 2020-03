Métier : responsable R&D, le Monsieur Innovation du tourisme

TourMaG.com - Comment ont évolué les technologies au sein du tour-operating ?



T. M. : En arrivant au milieu des années 2000, je n'ai pas connu la toute première époque mais déjà le développement de l'informatique et de la technologie était une priorité absolue.



Nous sommes passés d'une informatique de type bureautique à un système intuitif qui permet de prendre des décisions et de conseiller au mieux nos clients agence de voyages.



En parallèle en interne, nous avons mis en place des systèmes de reporting pour que les responsables puissent prendre des décisions ciblées et rapides.



TourMaG.com - Quels sont les enjeux de demain ?



T. M. : La technologie avance très rapidement et les choix qui paraissent à la pointe d'un jour peuvent se retrouver has been et à abandonner le lendemain.



En très peu de temps, Internet a remis en question des méthodes de travail qui paraissaient inamovibles.



Qui se souvient qu'Exotismes était le premier TO à proposer ses tarifs sur CD-ROM avant l'arrivée d'Internet ? Qui pouvait imaginer il y a seulement dix ans la totale dépendance aux smartphones et l'essor des réseaux sociaux dans nos métiers du voyage ?



TourMaG.com - Et les métiers « techno » de demain ?



T. M. : Demain c'est loin... Je vois à l'heure actuelle deux domaines de compétences dont notre métier a besoin.



D'abord la Cyber Sécurité, c'est tout à fait indispensable. Ensuite les Data Scientists qui sont en quelque sorte les nouveaux chercheurs d'or modernes, capables de trier et d'exploiter les données des clients pour nourrir les nouveaux outils d'intelligence artificielle.