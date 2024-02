Miiro, la nouvelle marque hôtelière en Europe

Mon équipe et moi-même développons la marque Miiro depuis plusieurs années, je suis incroyablement fière de ce que nous avons créé ensemble et ravie d'annoncer son lancement en 2024. Nous sommes impatients d'ouvrir prochainement les portes de Paris, Barcelone puis Londres et de continuer à développer la marque en visant une expansion dans les quartiers les plus attractifs des centres-villes d'Europe. Chez InterGlobe, nous avons fait nos preuves en matière d'identification des opportunités de marché et d'établissement de nouvelles références pour les industries ; Miiro ne fera pas exception à la règle. Nous pensons qu'il existe une meilleure façon de voyager, plus réfléchie et plus personnelle. En créant des séjours qui rapprochent les clients Miiro de la culture locale environnante, nous pouvons porter l'expérience de l'hospitalité à un nouveau niveau

Le premier hôtel de la collection,, ouvrira ses portes àà l'été 2024. Situé à l'angle des Boulevards Raspail et Saint-Germain, cet établissement propose 123 chambres et suites, un restaurant mettant à l'honneur la cuisine de boulevard et un bar confidentiel réservé aux initiés. Le décor, signé Michaelis Boyd , rend hommage à l'histoire et à l'atmosphère bohème du quartier. Les tarifs débutent, l'ouverture deest prévue pour l'été 2024. Situé dans le quartier artistique d'El Born, cet hôtel de charme propose 92 chambres, un restaurant convivial avec cuisine ouverte, un bar à cocktails et une terrasse offrant une vue sur le centre-ville. Les tarifs débutentEn début d'année 2025,ouvrira ses portes à. Niché dans le quartier verdoyant d'Earl's Court, cet hôtel oasis propose 156 chambres, un café-deli, un restaurant, un bar et un magnifique jardin. Ancienne résidence des écrivains Beatrix Potter et Agatha Christie, ce quartier de l'ouest londonien offre un cadre idéal pour une escapade urbaine.PDG de Miiro et Directrice exécutive de la stratégie de groupe et de l'hospitalité internationale chez InterGlobe Enterprises : «».