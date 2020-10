Montpellier : Transavia France lance Brest, Rennes, Lille et Strasbourg

Transavia France annonce l’ouverture de quatre routes à Montpellier qui seront spécialement opérées entre le 17 décembre 2020 et le 03 janvier 2021.



Du 17 décembre 2020 au 03 janvier 2021 seront ainsi proposées les liaisons suivantes :



- Montpellier – Brest : 5 vols proposés (le samedi 19/12/20, le mercredi 23/12/20, le samedi 26/12/20, le mercredi 30/12/20 et le samedi 02/01/21)



- Montpellier - Rennes : 5 vols proposés (le samedi 19/12/20, le mardi 22/12/20, le samedi 26/12/20, le mardi 29/12/20 et le samedi 02/01/21)



- Montpellier - Lille : 6 vols proposés (le jeudi 17/12/20, le dimanche 20/12/20, le jeudi 24/12/20, le dimanche 27/12/20 et le jeudi 31/12/21 et le dimanche 03/01/20)



- Montpellier - Strasbourg : 7 vols proposés (le samedi 19/12/20, le mardi 22/12/20, le jeudi 24/12/20, le samedi 26/12/20, le mardi 29/12/20, le mercredi 31/12/20 et le samedi 02/01/21)