Nathalie-Valentine Nicaudie, est-elle votre future senior travel planner ?

J’ai obtenu un BTS Tourisme en 1996, avant de multiplier les expériences. J’ai commencé, la même année, chez VISIT FRANCE, VISIT EUROP. C’était le balbutiement du voyage à la carte.Ensuite, j’ai rejoint VACANCES PASSION – La ligue de l’enseignement , spécialiste du séjour linguistique, avant d’être chargée de voyage pour le groupe Savencia. Je m’occupais, en remplacement d’un congé maternité, des déplacements en avions privés et sur les vols commerciaux des chefs d’entreprises.En 1999, j’ai intégré le groupe TEKER ( Rev’Vacances Pacha Tours ), au poste d’agent de réservations. J’y suis restée 6 ans au sein de l’agence et des services du tour-opérateur. Conseillère voyages, j’ai aussi travaillé au développement commercial, à l’animation, à l’accompagnement des CE et à la gestion de crise après les attentats en Egypte.Après un licenciement, je me suis tournée vers le voyage d’affaires. J’ai rebondi chez Afat Voyages, puis American Express . J’ai vécu ma première expérience de manager, de négociation des contrats avec les clients et de prospection commerciale à froid.A partir de 2014, j’ai retrouvé le contact client en agence, comme conseillère et responsable d’agence, chez Thomas Cook … jusqu’à la faillite.Une nouvelle fois, j’ai rebondi ! J’ai trouvé un poste dans une agence indépendant, mais la crise de la covid-19 est passée par là.Depuis, j’ai fait une remise à niveau en anglais. Je me suis formée au management agile.