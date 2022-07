Marina Elbaz recherche une alternance dans la métropole Lilloise

C’est un projet que je mûris depuis l’obtention de mon BTS en 2021 et qui s’est accéléré avec la crise sanitaire.Je me suis inscrite à une licence professionnelle métiers du tourisme avec option conception et commercialisation de produits touristiques à l’IUT de Lens. Il s’agit d’une alternance qui débutera en septembre. C’est pour cela que je recherche une alternance, dans la métropole lilloise.Si je ne trouve pas d’alternance, mais un emploi à temps complet, la licence peut basculer en VAE. C’est de cette manière que j’ai validé mon BTS, en 2021.J’ai une reconnaissance de travailleur handicapé, pour mon handicap invisible, elle permet d’obtenir une aide financière supplémentaire à mon futur employeur.Cette formation me permettrait d’acquérir une dimension plus digitale, de me former au développement durable, au marketing digital, l’e-commerce, e-tourisme et au management.