Recrutement : Léna Maccario, votre future conseillère voyages ?

Titulaire d’un BTS Tourisme et d’une licence professionnelle en management des produits touristiques, pendant mes études, j’ai vécu un an aux Etats-Unis, où j’ai effectué un stage chez New York Off Road, agence d’excursions à New-York.J’ai suivi plusieurs stages chez des tour-opérateurs, car au départ, je voulais travailler à la production, maintenant je sais que je préfère le contact avec la clientèle. Ces expériences m’ont permis de découvrir les Etats-Unis, le Pacifique, les îles, l’Europe aussi.En 2019, j’ai obtenu mon premier CDI de conseillère voyages chez Tropicalement Vôtre dans le 11e arrondissement de Paris. Malheureusement, un an plus tard, la crise de la covid-19 a entrainé la fermeture de l’agence et mon licenciement.J’ai travaillé à la réception d’un camping pendant la saison estivale. C’était intéressant, j’ai pu voir l’autre côté, les clients en vacances. C’est un contact différent.Je souhaite poursuivre dans le conseil voyages. Je recherche un poste de conseillère voyages chez un tour-opérateur à Paris, ou pourquoi pas un réceptif en France. Je ne suis pas fermée sur une destination.