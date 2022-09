Et si Joris Tahar était votre futur chef de production ?

J.T. : Je suis prêt et mature pour endosser le rôle de chef de production chez un tour-opérateur ou dans une agence dotée d’un service production, dans les départements de l’Hérault ou du Rhône.



C’est un projet que je réfléchis depuis longtemps, il est à l’origine de ma reprise d’études.



Tout mon parcours a un sens. Grâce à mon expérience en tant qu’animateur, j’ai développé le sens du relationnel. Cela m’a permis de comprendre et connaître les attentes des clients, adultes et enfants.



Le tourisme est pour moi une réelle passion. Je suis quelqu’un d’innovant, d’enthousiaste, un dénicheur dans l’âme. J’ai envie de faire découvrir de nouvelles pépites, des expériences, des rencontres inoubliables aux voyageurs.



Je suis bien conscient que les recruteurs me demanderont de justifier mon expérience dans la production. Je suis prêt à me former en interne, à me perfectionner sur des destinations ou encore à accepter un poste d’assistant.



Mais je garde mon objectif en tête : devenir chef de production.