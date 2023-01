Guillaume Meridiano, votre futur commercial groupe ?

La passion du tourisme m’a été transmise par ma grand-mère. Très jeune, elle m’a fait voyager, m’a donné le goût de la découverte, de la rencontre. J’ai su très tôt que je voulais travailler dans le monde du tourisme.J’ai obtenu un BTS Vente et production touristique en 2005. En parallèle de ma formation, pendant les vacances scolaires, j’ai accompagné des groupes de seniors sur des croisières et des circuits en Europe pour le tour-opérateur marseillais Vacances Bleues Après une saison comme accompagnateur, j’ai intégré le service production au poste de forfaitiste et chef de produit sur certaines destinations pendant deux ans.Le côté commercialisation m’intéressait : convaincre les clients, défendre un produit, présenter une destination. Je me suis ensuite orienté vers un poste de commercial. Je suis devenu délégué commercial pour le TO parisien, Différences. Je démarchais les CSE , les collectivités locales de la région PACA.Ensuite, j’ai postulé chez Sabardu Tourisme, un autocariste marseillais. En 2008 j’ai intégré cette équipe et j’y suis resté 15 ans, jusqu’en décembre dernier. J’ai évolué du poste de commercial à celui de responsable du service commercial.Aujourd’hui j’ai envie de nouveaux challenges, de privilégier le tourisme sur-mesure pour répondre plus précisément aux attentes des clients.