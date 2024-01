Nice : journée de recrutement de l'Anantara Plaza le 23 janvier

Ouvert il y a un an, l'Anantara Plaza Nice Hotel loge entre les murs de l'un des plus anciens et plus prestigieux hôtels de Nice. Son ouverture est venue, fort à propos, remettre dans la lumière la capitale azuréenne comme destination de luxe.Quatre ans de travaux et plusieurs dizaines de milliers d'euros ont été nécessaires pour remettre l'ancien hôtel au goût du jour, le faire passer de 4 à 5 étoiles et en faire un établissement contemporain qui a un sens aigu de la couleur, du détail et du service. De fait, hormis la façade, l'hôtel a été quasi entièrement refait, doté d'un superbe Spa et d'un restaurant SEEN by Olivier da Costa Avec cet établissement niçois,a réalisé sa première incursion en France.