Nord : voyage au cœur de la mine au musée de Lewarde

Le Centre Historique Minier (rue d’Erchin, CS 30039, 59287 Lewarde) est situé à Lewarde, à 8 km de Douai, dans le département du Nord.Il est ouvert tous les jours sauf du 1er au 31 janvier, les 1er mai et 25 décembre.Les températures dans les galeries sont identiques à celles de l’extérieur. Pensez à vous vêtir en conséquence.Tous les horaires et tarifs disponibles ici. Depuis Paris (A1) : prendre la sortie Douai (N50), puis immédiatement la sortie Cambrai (D643) et suivre le fléchage Centre Historique Minier.En venant de Lille (A1) ou Lens (A21) : prendre la direction Douai, puis immédiatement la sortie Cambrai (D643) et suivre le fléchage Centre Historique Minier.En venant de Valenciennes (A2) : prendre la direction Douai, puis la sortie Aniche (D645) et suivre le fléchage Centre Historique Minier.: gare TGV à Douai, liaisons quotidiennes Paris-Douai (trajet : 1h15). Nombreuses liaisons TGV et TER via Lille.: depuis la gare de Douai, prendre la ligne A en direction d’Aniche. Descendre à l’arrêt “Place des Vésignons” à Lewarde.: depuis la “Place des Vésignons”, prendre la ligne de bus Évéole n°19 en direction de Marchiennes. Descendre à l’arrêt “Centre Historique Minier”.: aéroport international de Lille-Lesquin à 40 km.Des parkings pour les voitures, les camping-cars et les autocars sont disponibles sur le site et gratuits.