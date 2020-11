Nouvelle Calédonie Tourisme propose un calendrier de l'Avent... en ligne !

Le digital aura eu une vertu en 2020 : ne pas perdre le contact que ce soit avec les clients, la famille, les amis et les voyageurs.



Tout ou presque a été numérisé, jusqu'aux visites de villes et pays avec un habitant en direct. La nouvelle mode n'est autre que les calendriers de l'Avent.



Nouvelle Calédonie Tourisme proposera à partir du 1er décembre et jusqu'au 25 décembre 2020 aux internautes des surprises.



L'office de tourisme a décidé de célébrer l’esprit magique de Noël et d’offrir la possibilité aux voyageurs de prendre part à une aventure 100 % calédonienne en s’inscrivant à un calendrier de l’Avent 2.0 rempli de contenus et de jeux rapides, amusants ou inspirants.