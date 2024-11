Nouvelle éruption Islande : quelles conséquences pour les touristes ?

"Les premiers signes de coulée de magma ont été observés sur les jauges autour 22h30. La longueur de la fissure est estimée à 3 km et son extrémité sud se trouve à Sýlingarfell. L'éruption semble avoir atteint son apogée."

Contacté par nos soins, Island Tours, spécialiste de la destination assure qu'il n'y a aucun impact pour les voyageurs sur place. La zone concernée par l'éruption se trouve près de la ville de Grindavik comme les éruptions précédentes.En raison de la fermeture de quelques routes dans le Sud, un petit détour doit être effectué en fonction des itinéraires. Pas d'inquiétude non plus concernant le Blue Lagoon, qui pourrait rapidement rouvrir sous 24 ou 48h en fonction de l'évolution de la situation.L'éruption a débuté entre Stóra-Scógfell et Sýlingarfell à 23h14 a précisé l'Institut météorologique islandais La dernière éruption dans la zone date du 22 août dernier, elle se situait au même niveau que les éruptions précédentes de décembre 2023 , janvier 2024, février 2024, mars 2024 et mai 2024.La péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de l’Islande, est restée inactive pendant 800 ans. Elle s'est réveillée en 2021, mais depuis la fin 2023, l'activité volcanique est assez forte. Début 2024, des maisons situées à Grindavik ont été brûlées par la lave.