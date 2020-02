Objets trouvés dans les hôtels : PeeK'in lève 500 000€

La startup PeeK'in spécialiste de la gestion des objets trouvés dans les hôtels, annonce une levée de fonds de 500 000 € en fonds propres auprès de Pays de la Loire Développement, Pays de la Loire Participations et de Business Angels Parisiens.



Ce montant va permettre à PeeK'in de renforcer sa R&D, étoffer son équipe et se déployer en Belgique, notamment avec Radisson Hotel Group.



La startup nantaise propose une solution B2B2C qui inclut une application SaaS et un service logistique sur mesure. Elle permet d'enregistrer l'objet trouvé avec sa photo, de renseigner les coordonnées client et d'informer ce dernier par une notification SMS ou mail.



Les propriétaires des objets peuvent choisir entre se les faire expédier venir les chercher ou les abandonner. Les packagings d'expédition et les prestations de transport sont inclus dans le service.