Oceania Cruises : PLUS de découvertes, un rapport qualité-prix inégalé, des croisières de luxe

Les petits navires d'Oceania Cruises sont à la pointe du luxe. En plus d'offrir aux clients une expérience croisière cinq étoiles, les navires font escale dans des ports de charme inaccessibles aux gros navires. Les passagers peuvent ainsi accéder facilement à une gamme plus diversifiée de destinations, avec un large éventail d'itinéraires passionnants et enrichissants qui leur permettent une exploration en profondeur.

Rédigé par Oceania Cruises le Lundi 10 Juillet 2023

C'est une année très importante pour Oceania Cruises. Premièrement, c'est notre 20ème anniversaire, nous célébrons deux décennies au cours desquelles nous avons offert à nos clients The Finest Cuisine at Sea®, ainsi que des expériences voyages personnalisées et le luxe des petits navires pour des voyages dans le monde entier.



Et les festivités continuent avec le lancement du nouveau navire Vista, d'une capacité de 1 200 personnes, avec 11 espaces de restauration et de sublimes cabines avec vérandas, une nouvelle référence en matière de luxe.



La nouvelle offre à valeur ajoutée simply MORE™ Mais ce n'est pas tout : à compter du 1er juillet 2023, pour les croisières qui débuteront à partir du 1er octobre 2023, tous les clients bénéficieront de simply MORE™: des excursions gratuites et un forfait boissons gratuit. Cette offre à valeur ajoutée exceptionnelle a été conçue pour créer des souvenirs inoubliables vers des destinations attrayantes et donner accès à des expériences exclusives.



La nouvelle offre à valeur ajoutée simply MORE™ d'Oceania Cruises, c'est l'assurance pour les clients de bénéficier du meilleur rapport qualité-prix en matière de croisière de luxe. Le prix du voyage inclut pour ainsi dire tout ce qu'ils désirent : plus d'expériences voyages inoubliables grâce à un crédit excursions exceptionnel pouvant aller jusqu'à 1 600 $ par cabine, à dépenser pour les excursions de leur choix ; et plus d'occasions de faire la fête grâce à un forfait boissons complet utilisable au déjeuner et au dîner, comprenant des dizaines de champagnes millésimés, des vins de qualité supérieure - sans se limiter aux boissons maison - ainsi qu'un vaste choix de bières internationales.



Ces nouveaux avantages exceptionnels viennent s'ajouter à ceux déjà proposés par Oceania Cruises : des repas gastronomiques avec The Finest Cuisine at Sea®, sans supplément ni frais de réservation dans les restaurants de spécialités ; une grande variété de thés et de cafés raffinés, de boissons non alcoolisées et d'eau plate et gazeuse Vero Water® ; un service en cabine 24/24 ; un accès illimité au WiFi ; et des cours de fitness.



Des circuits immersifs, instructifs et exclusifs Ce sont plus de 8 000 circuits immersifs, instructifs et exclusifs qui sont proposés avec plus de 600 ports d'escale sur les sept continents, pour des voyages allant de sept à plus de 200 jours. Les clients peuvent choisir de découvrir des villes emblématiques et animées, des trésors moins connus ou encore des îles paisibles au cours d'une même croisière, grâce à des itinéraires axés sur les destinations.



Les montants des crédits excursions varient en fonction de la durée du voyage, de 600 $ par cabine pour un itinéraire de sept à neuf jours, à 1 600 $ par cabine pour des croisières d'une durée de 31 à 35 jours. Le crédit peut être utilisé pour toutes les excursions encadrées par des experts, garantissant des expériences destinations sans précédent, dont:



● CULINARY DISCOVERY TOURS (CIRCUITS DE DÉCOUVERTE CULINAIRE)



Oceania Cruises est réputée pour ses programmes de découverte culinaire novateurs, en mer comme à terre. Les Culinary Discovery Tours permettent aux clients de découvrir la cuisine locale authentique, quel que soit la destination.



● BEYOND BLUEPRINTS (HORS DES SENTIERS BATTUS)



Avis aux amateurs d'architecture : les visites Beyond Blueprints permettent de découvrir les coulisses de certains des sites architecturaux les plus emblématiques et les plus fascinants du monde.



● EXECUTIVE COLLECTION (COLLECTION EXÉCUTIVE)



Pour une visite optimisée, pensez à réserver une voiture avec chauffeur. Cette formule permet aux clients de disposer d'une voiture avec chauffeur/guide pendant une journée. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une excursion sur mesure, avec un itinéraire personnalisé.



● EXCURSIONS EN SOIRÉE



Oceania Cruises propose désormais davantage de départs en fin de soirée et de nuits dans les ports du monde entier. Avec des excursions nocturnes exceptionnelles, les clients pourront désormais vivre une expérience inoubliable à la tombée de la nuit dans la destination de leur choix.



● FOOD & WINE TRAILS TOURS (CIRCUITS DE DÉCOUVERTE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN)



Ces excursions gastronomiques très prisées sont conduites ou organisées par des experts culinaires locaux - sommeliers, chefs cuisiniers et écrivains spécialisés dans le vin - afin d'offrir aux visiteurs des points de vue inédits et une expérience en coulisses.



● GO GREEN TOURS



Les voyageurs intéressés par les communautés locales adoreront les visites "Go Green", qui offrent des opportunités enrichissantes de découvrir comment les locaux et leurs entreprises travaillent à la conservation, au maintien et à l'amélioration de leur environnement



● GO LOCAL TOURS



Pour une rencontre authentique avec la destination, essayez une nouvelle excursion "Go Local", au cours de laquelle vous pourrez vivre une expérience immersive avec les communautés locales et vivre des expériences uniques et captivantes.



● PROGRAMMES DE DÉCOUVERTE DU BIEN-ÊTRE PAR AQUAMAR



Cette collection exclusive bien-être et vie saine vous aidera à nourrir votre corps et votre esprit dans des lieux soigneusement sélectionnés en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Australie et même au-delà.



" Je suis ravie du lancement de simply MORE™ et des avantages que ce programme apporte à nos clients - encore plus de valeur ajoutée, de choix et plus de prestations incluses ! Chez Oceania Cruises, nous cherchons continuellement à nous adapter et à évoluer pour répondre aux désirs et aux besoins de nos précieux partenaires voyages et de nos passagers - nous nous efforçons d'améliorer et de placer la barre toujours plus haut en offrant le meilleur rapport qualité-prix en matière de croisières de luxe.



"Avec un crédit excursions exceptionnel et gratuit, chaque passager peut choisir les excursions qui correspondent le mieux à son envie de voyager. Et maintenant, avec notre forfait Champagne, vin et plus encore gratuit, nos passagers pourront profiter d'une vaste gamme de vins de qualité premium, de champagnes et de bières à consommer au déjeuner et au dîner, il y en a pour tous les goûts."



Alessandra Cabella, Oceania Cruises, Senior Business Development Manager

Vente d’été



C'est une myriade de découvertes passionnantes qui vous attend lors du voyage Souvenirs d'Extrême-Orient, d'une durée de 16 jours, à bord d' Insignia en mars 2024. Un mélange saisissant de plages désertes aux Philippines, de gratte-ciels futuristes à Taïwan, de nature sauvage à Bornéo et de temples ornés de dorures au Japon. Les clients peuvent désormais bénéficier d'un crédit de 1 000$ US pour leurs excursions avec simply MORE.



► Oceania Cruises 16-days from Bali (Benoa), Indonesia to Tokyo, Japan



Naviguez à proximité du Tropique du Capricorne et découvrez une constellation d'îles verdoyantes et de joyaux australiens à bord de Nautica . Au cours de ce voyage grandiose de 24 jours, vous pourrez faire de la plongée avec masque et tuba sur la Grande Barrière de Corail, découvrir les riches traditions polynésiennes ou simplement vous laisser flotter paisiblement dans un lagon cristallin. Et maintenant, avec simply MORE, les passagers recevront un crédit excursions de 1,200$ US.



► SINGAPORE A PAPEETE

Regatta pour ce voyage de 11 jours de Los Angeles à Los Angeles. Découvrez le soleil du Mexique, en visitant des sites incontournables tels que Puerto Vallarta et Cabo San Lucas, ainsi que des enclaves moins connues qui bouillonnent de personnalité locale, notamment La Paz, une cité retirée, et Manzanillo, une ville au caractère éclectique. De plus, profitez d'un crédit excursions de 800$ US simply MORE pour plonger encore un peu plus dans cette culture vibrante.



► LOS ANGELES A LOS ANGELES



Le voyage de 9 jours, Échos de l'Empire, à bord de Nautica , sera l'occasion pour les passagers de flâner à travers les rues pavées et enchanteresses de la ville médiévale de Bruges avant de traverser la Manche, où ils seront séduits par la magnificence royale de Londres, la convivialité de Dublin et les créations en cristal exceptionnelles de Waterford. Et avec simply MORE, les passagers recevront un crédit excursions de 600$ US.



► AMSTERDAM A PARIS



Ce fabuleux voyage de 14 jours de Bangkok à Hong Kong à bord de Riviera offre aux passagers la possibilité de découvrir les temples extravagants, la street food légendaire et l'atmosphère électrique de la Thaïlande et de Singapour avant d'embarquer pour six jours en immersion au Vietnam avec des nuits à Saigon et Hanoi. Le voyage se poursuit avec le vieux et le nouveau Hong Kong, dont les gratte-ciels ultramodernes côtoient les marchés de rue et les temples féeriques. De plus, maintenant avec simply MORE, les clients recevront un crédit excursion de 1 000$ US.



► BANGKOK A HONG KONG

