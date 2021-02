Oceania Cruises a vendu sa croisière autour du monde 2023 en... une seule journée !

Bien que la croisière soit à l'arrêt dans le monde, Oceania Cruie a réussi à conquérir de nouveaux clients, puisque près de 50% des réservations ont été faites par des croisiéristes non habitués par la marque.



Et même plus de 20 % des réservations ont prévu une extension de leur voyage jusqu'à un total de 218 jours.



Le tour du monde de 2023 en 180 jours est la croisière la plus complète et la plus approfondie jamais proposée par la compagnie. Faisant escale dans 96 ports de 33 pays répartis sur quatre continents, le voyage comprend également trois journées complètes de croisière en Antarctique et permet aux clients d'accéder à plus de 60 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO.



Pour répondre à la demande des consommateurs et des conseillers en voyages qui réservent plus loin, la compagnie ouvrira en mars la collection complète des itinéraires d'hiver 2022-23 et, à partir de septembre, les voyages de printemps, d'été et d'automne 2023 en Europe et en Amérique du Nord.