Odyssée Nouvelles Frontières : "Nous voulions marquer les esprits"

« Je suis arrivée il y a un an et demi dans le TUI Store de la Roche-Sur-Yon, je viens d’un autre réseau qui n’a pas tout ce contenu.



Cela m’a permis de me former tout de suite et en autonomie aux produits TUI France, avant même d’intégrer l’agence.



Le Live Nouvelles Frontières était Top. J’ai consulté les replays destination par destination. J’ai beaucoup aimé également, le « Rendez-vous pas comme les autres » qui a mis à l’honneur un reporter de guerre et la responsable du Mekong Elephant Park Sanctuary. Cela nous a donné un éclairage différent sur le Cambodge et le Laos ».