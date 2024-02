Offres de Pâques aux Maldives avec Sun Siyam Resorts

Profitez des offres exclusives spécialement pensées par Sun Siyam Resorts pour les vacances de Pâques, conçues pour agrémenter les séjours de vos clients et leur permettre de créer des souvenirs précieux. Sun Siyam Resorts garantit une expérience inégalée adaptée à chaque préférence. Les personnes voyageant avec des enfants pourront se forger des moments inoubliables en participant à une variété d'activités divertissantes pour tout âge. Des kids clubs aux activités pédagogiques, ludiques, didactiques et encadrées , aux excursions en famille à la découverte de la faune et la flore, il y en a pour tous les goûts. Et cerise sur le gâteau, deux enfants de moins de 15 ans qui partagent la villa de leurs parents au Sun Siyam Iru Fushi et au Sun Siyam Olhuveli séjournent gratuitement. Pour les 3 autres resorts (Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef et Siyam World), la formule est valable pour deux enfants de moins de 12 ans.