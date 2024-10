Russian Orbital Service Station

Avec les 374 jours de la mission s’ajoutant au temps passé en orbite sur ses dernières missions, Oleg Kononenko totalisait 1 111 jours en orbite.A 60 ans Oleg Kononenko établissait donc deux nouveaux records : celui de la mission la plus longue dans l’ISS pour un équipage, et celui de la plus longue durée passée en orbite dans la carrière d’un astronaute.Ce record de 1 111 jours équivaut àPour la Russie et Roscosmos, c’est un succès indéniable, qui de plus est le bienvenu, démontrant que malgré les sanctions occidentales liées à l'invasion de l'Ukraine, les vaisseaux Soyouz demeurent des véhicules fiables pour acheminer des équipages vers l'ISS.Ce succès ne peut que conforter la politique menée en matière spatiale du Président Vladimir Poutine et du Président de ‘’Roscosmos’’ Dmitri Olegovitch Rogozine, à savoir : rester dans la course à la Lune, finaliser la construction la nouvelle station spatiale ‘’’’ (ROSS) pour remplacer l'ISS vieillissante et nouer des partenariats avec des pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient.