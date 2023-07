Olivier Nairey : Navan s'ouvre aux voyages de loisirs 🔑

Je ne peux pas vous donner de chiffres précis sur notre position et notre volume sur chacun des marchés où nous sommes présents.



Mais je peux dire que le marché mondial dans lequel nous évoluons est évalué à plus de 600 milliards de dollars, les États-Unis représentant un tiers, la région EMEA un autre tiers et le reste du monde le tiers restant.



Nous connaissons une croissance rapide sur tous ces marchés, en particulier aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et dans la région DACH [NDLR : Allemagne, Suisse et Autriche]. Aujourd'hui, environ 40 % de nos ventes proviennent d'Europe, ce qui nous laisse encore un grand potentiel de développement.



L'Allemagne est notre plus grand marché, estimé à 66 milliards de dollars, suivi du Royaume-Uni (37 milliards de dollars) et de la France, environ 30 milliards de dollars. En fait, nous avons réalisé 4 acquisitions en moins de 2 ans en Europe, ce qui montre notre ambition pour la région et le potentiel de ces marchés pour nous.



En termes de chiffres clés pour Navan, nous sommes aujourd'hui valorisés à 9,2 milliards de dollars suite à notre dernière levée de fonds fin 2022 de 300 millions de dollars, soit un total de 1,5 milliards de dollars levés depuis notre création.



Notre valorisation a plus que doublé depuis la période pré-pandémique.



Enfin en termes de clients, nous avons des milliers de clients dans le monde, et une centaine en France avec des noms dans l'industrie Fintech comme Stripe ou Toast, et plus largement dans le paysage French Tech des noms comme Ubisoft, Sorare, Masteos, Teads...mais aussi de grandes entreprises comme Heineken ou Bolloré.

J'ai fait mon entrée dans le secteur du voyage d'affaires avec une première expérience chez Egencia, au sein de laquelle j'ai passé près de 13 ans, jusqu'à prendre les fonctions de Director, EMEA Sales & Account Management.



J'ai ensuite rejoint TravelPerk comme VP Sales en 2019 et ce pour 4 ans avant d'intégrer Reliance Health. J'ai décidé de revenir à mon secteur de cœur, celui du voyage d'affaires, en endossant le rôle de Directeur Général de Navan et de les accompagner dans le développement de Navan sur les marchés français et européen.

Comme mentionné, une de mes missions principales sera de consolider et poursuivre le rythme de croissance de Navan sur les marchés français et européen, et ce en collaboration étroite avec Zahir Abdelouhab, senior vice-président de la zone EMEA, mais également mon prédécesseur.



Cette mission sous-entend également gérer l'ensemble des opérations pour la France ainsi que conserver et fidéliser les clients existants.