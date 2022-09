Opération ParisLocal ou le tourisme de proximité par les savoir-faire

Le temps d’un week-end festif, ParisLocal invite en priorité les Franciliens, mais aussi les touristes français et étrangers, à parcourir les quartiers de la capitale en frappant aux portes des artisans.



Plus de 500 créateurs, porteurs d’un savoir-faire fabriqué à Paris qui respectent les impératifs du made in Paris (conçu, fabriqué et vendu à Paris) et une démarche écoresponsable, ouvriront leurs portes pour des ateliers immersifs, des dégustations et démonstrations de savoir-faire rares.



Le long d’une balade, de quartier en quartier, et de talents en talents, le public pourra pousser les portes des artisans créateurs pour plonger dans leurs univers.



Les créateurs d’objets d’art et de luxe initieront le public à leur savoir-faire prestigieux, comme la création d’un parfum exclusif, la restauration de vitrail chez un maître verrier, l’art de la ciselure des bijoux en bronze ou de la marqueterie de paille.