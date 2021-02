Ordonnance : en “Avoirs”… ou pas, voilà la question !

A partir de septembre prochain, les 18 mois de sursis prévus dans l'Ordonnance arrivent à échéance. Progressivement, les clients à qui on a proposé des Avoirs parce que les voyages n’ont pu être concrétisés, seront en droit de réclamer leur dû.



Trois scénarios possibles se dessinent :

1) L’agence a immédiatement remboursé ses clients en 2020

2) L’agence a gardé et mis précieusement de côté les sommes en question

3) L’agence a été contrainte par la crise de “taper” dans la caisse et a mangé la grenouille.



Compte tenu des trésoreries de la Distribution et de l’activité nulle des agences au cours des derniers mois, il y a fort à parier que le 3e scénario, soit le plus vraisemblable.



L’Autriche n’a pas fait durer le suspense très longtemps : elle a déboursé 300 M€, pour garantir, en cas d'insolvabilité des opérateurs, le remboursement des consommateurs pour les prestations de voyage annulées en raison du Covid. Avec la bénédiction de Bruxelles.



L'Italie n'a pas radiné non plus : le gouvernement va prendre à sa charge la compensation des revenus perdus en 2020 et assurera peut-être aussi les reports des voyages pour permettre à la garantie financière de survivre.



L’Etat français, jusqu'ici vertueux au niveau du soutien à la profession, joue la montre. Certes, il a déjà fort à faire dans l’épineux dossier de l’APST qui nécessitera de régler le passif Thomas Cook et permettre ensuite un fonctionnement à minima de la garantie professionnelle en 2021.



Mais que fera-t-il ensuite ? Laisser s’écrouler le secteur après son “quoi que çà coûte” en passant le tout en pertes et profits ou accompagner jusqu’au bout les professionnels ?



Pour le Gouvernement aussi, la question d'en avoir ou pas, va se poser très rapidement...