Our Habitas intègre Ennismore et son collectif lifestyle

Our Habitas a su créer un créneau singulier au sein de l’hôtellerie de luxe en proposant des destinations à couper le souffle à des voyageurs passionnés, en quête d’instants d’exception, de découvertes inattendues, voire de l’aventure de toute une vie. Son positionnement, étudié avec précision, s’intègrera parfaitement au collectif lifestyle d’Ennismore et est en totale adéquation avec l’approche de l’hospitalité, fondée sur l’art de vivre et le sur-mesure, prônée par ce dernier. Nous sommes par ailleurs ravis de joindre nos forces à celles d’investisseurs chevronnés, partenaires majeurs et de longue date de Accor et d’Ennismore, et avons hâte d’accélérer la croissance d’Our Habitas ces prochaines années.

Alors que nous entamons une nouvelle phase de notre croissance, nous sommes ravis de nous associer à Ennismore, qui nous permettra de concrétiser notre mission et de continuer à révolutionner le secteur de l’hôtellerie. L’approche entrepreneuriale d’Ennismore, sa présence mondiale et sa solide expertise opérationnelle en font le partenaire idéal pour poursuivre le développement d’Our Habitas, un leader mondial de l’hospitalité expérientielle

Les enseignes lifestyle sont ancrées dans la vision de leur fondateur. Nous sommes donc ravis d’accueillir Our Habitas, une marque authentique de fondateur de renommée mondiale, au sein d’Ennismore. Nous nous réjouissons d’oeuvrer aux côtés d’Oliver Ripley pour implanter cette enseigne exceptionnelle, unique et innovante, qu’il a créée et dirige depuis dix ans, dans de nouvelles destinations et sur de nouveaux marchés prometteurs, en lui apportant notre expertise opérationnelle et nos capacités de gestion. Our Habitas s’inscrit dans une démarche créative et une mission qui résisteront à l’épreuve du temps, nous avons donc hâte de consolider sa notoriété pour en faire une marque mondiale emblématique