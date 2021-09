PLAY : la low cost long-courrier veut multiplier sa flotte par 5 d'ici 2025

meilleurs que prévus au 1er semestre 2021

Le mois d'août a révélé une tendance prometteuse alors que les ventes de billets ont augmenté et que le marché islandais s'est redressé. Le taux de remplissage en août a atteint 46,4%, et PLAY a transporté plus de 17 300 passagers, soit presque le double du nombre de passagers transportés en juillet,

Elle est sans doute l'un des derniers espoirs sur le low cost long-courriers entre l'Europe et les Etats-Unis, PLAY vient de publier ses comptes et ambitions pour le restant de l'année 2021.Les résultats sont jugés comme "" , grâce notamment à la forte hausse des voyageurs.Pour son premier mois opérationnel de vols," explique le communiqué de presse.La compagnie s'attend à une hausse du taux de remplissage en septembre, à la faveur de la baisse des nouvelles infections au coronavirus en Europe. A ce jour, plus de 70% de la population adulte de l'Union européenne est entièrement vaccinée.