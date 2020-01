Palmes du Tourisme Durable : le Marais breton-vendéen mise sur ses valeurs écotouristiques

TourMaG.com - Pourriez-vous nous présenter votre concept ?



Stéphane Bureau : Le Marais breton-vendéen est une zone humide de 36 500 ha répartis sur 18 communes du Nord-Ouest Vendée et de la frontière Sud-Ouest de la Loire-Atlantique.



La richesse écologique de cet espace naturel est reconnu au niveau européen (site classé Natura 2000) ainsi qu’au niveau international (site classé RAMSAR). Malgré ces atouts, il manque de visibilité auprès du grand public.



Depuis 2016, le Syndicat Vendée des îles a mis en œuvre une démarche participative en partenariat étroit avec les Offices de Tourisme du territoire, les collectivités (Dont les deux départements), les habitants et les sociaux-professionnels.



Des ateliers participatifs ont permis de réfléchir ensemble autour de valeurs et d’une identité partagées. Ce travail a abouti à la définition d’un plan d’actions 2017-2019.



Les enjeux et les objectifs consistent à créer un sentiment d’appartenance et de fierté aux habitants, créer une véritable communauté afin que les habitants et les usagers soient les premiers ambassadeurs du Marais.



Nous souhaitons qu’ils s’approprient l’essence profonde du Marais breton-vendéen pour en dessiner l’avenir tout en respectant les milieux naturels.



Objectifs de la démarche :

- Faire émerger une notoriété positive de ce territoire

- Fédérer l’ensemble des acteurs autour d’une identité commune

- Améliorer la diversité et la lisibilité de l’offre écotouristique



Aux vues des constats, une stratégie de communication pour améliorer la visibilité du territoire et de son offre écotouristique était indispensable.